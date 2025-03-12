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Происшествия

Более 200 тысяч рублей компенсации морального вреда взыскали с великолучанина за наезд на маленького ребенка

Более 200 тысяч рублей компенсации морального вреда заплатил великолучанин за наезд на маленького ребенка. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в июле 2024 года, великолучане гуляли со своей дочерью вдоль набережной реки Ловать, когда на их ребенка наехал велосипедист.

Девочка получила закрытый перелом ключицы, ушибы мягких тканей головы, причинившие средней тяжести вред здоровью.

По данному факту велосипедист был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ.

Родители девочки подали иск из-за причиненного морального вреда. Велосипедист в судебном заседании исковые требования признал частично.

Суд принял взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 170 тысяч рублей, в пользу каждого родителя взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

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