600 сетей сплели волонтёры из Дедовичского района для участников СВО

17:03, 12 марта 2025, ПАИ

600-ю маскировочную сеть сплели волонтёры сообщества «Под покровом Богородицы» в Дедовичах для участников СВО, сообщила газета «Коммуна».

Несколько десятков волонтёров ежедневно трудятся в помощь военнослужащим, подчеркнули в редакции.

«Очень важно, что мы получаем обратную связь. Ребята по видео передают приветы, благодарят за сеть, относятся к ней бережно и прижимают к сердцу», – подчеркнула волонтёр сообщества Татьяна Евстигнеева.