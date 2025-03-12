600 сетей сплели волонтёры из Дедовичского района для участников СВО
600-ю маскировочную сеть сплели волонтёры сообщества «Под покровом Богородицы» в Дедовичах для участников СВО, сообщила газета «Коммуна».
Несколько десятков волонтёров ежедневно трудятся в помощь военнослужащим, подчеркнули в редакции.
«Очень важно, что мы получаем обратную связь. Ребята по видео передают приветы, благодарят за сеть, относятся к ней бережно и прижимают к сердцу», – подчеркнула волонтёр сообщества Татьяна Евстигнеева.
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