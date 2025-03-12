Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области могут проголосовать за ремонт сельских отделений «Почты России» на «Госуслугах»

Онлайн-голосование за ремонт отделений почтовой связи открылось на «Госуслугах». Принять участие в нем могут жители Псковской области в возрасте от 18 лет с подтвержденной учетной записью на портале, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

На странице голосования можно выбрать только один объект, расположенный в сельской местности, отдаленных и труднодоступных территориях, который, по мнению жителей, наиболее нуждается в обновлении.

Проголосовать за отделение почтовой связи можно по ссылке.

В список включено порядка 50 отделений почтовой связи, которые находятся в Псковском, Порховском, Бежаницком, Великолукском, Локнянском, Новосокольническом, Плюсском, Дновском, Стругокрасненском, Островском, Печорском, Невельском, Дедовичском, Куньинском, Гдовском и Пыталовском муниципальных округах.

По итогам голосования Минцифры России сформирует план капитального ремонта сельских почтовых отделений до 2030 года с учетом мнения жителей и предложений от региона. Дополнительно проверят их техническое состояние, количество совершаемых операций и численность населения в зоне обслуживания.

Модернизация сельских почтовых отделений началась в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. Она предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удаленных территориях области. В обновленных отделениях можно подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 марта 2025

Валентина Понизовская: Программа «Герои земли Псковской» - уникальная возможность продолжить служить Отечеству и дальше
12 марта 2025

Лето 2025 года вновь может принести в Псковскую область ураганы и смерчи
12 марта 2025

600 сетей сплели волонтёры из Дедовичского района для участников СВО
12 марта 2025

Команда ПсковГУ представила новую программу развития вуза «Приоритет-2030» в Минобрнауки России
12 марта 2025

Опять мигрень: когда псковичам вновь ждать высокое атмосферное давление
12 марта 2025

Затяжная весна с температурными скачками ждёт жителей Псковской области
12 марта 2025

Пскович попытался скрыться от судебных приставов на чердаке, но был пойман
12 марта 2025

Когда в Псковской области была самая теплая зима, рассказала метеоролог

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...