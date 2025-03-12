Жители Псковской области могут проголосовать за ремонт сельских отделений «Почты России» на «Госуслугах»

15:46, 12 марта 2025, ПАИ

Онлайн-голосование за ремонт отделений почтовой связи открылось на «Госуслугах». Принять участие в нем могут жители Псковской области в возрасте от 18 лет с подтвержденной учетной записью на портале, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

На странице голосования можно выбрать только один объект, расположенный в сельской местности, отдаленных и труднодоступных территориях, который, по мнению жителей, наиболее нуждается в обновлении.

Проголосовать за отделение почтовой связи можно по ссылке.

В список включено порядка 50 отделений почтовой связи, которые находятся в Псковском, Порховском, Бежаницком, Великолукском, Локнянском, Новосокольническом, Плюсском, Дновском, Стругокрасненском, Островском, Печорском, Невельском, Дедовичском, Куньинском, Гдовском и Пыталовском муниципальных округах.

По итогам голосования Минцифры России сформирует план капитального ремонта сельских почтовых отделений до 2030 года с учетом мнения жителей и предложений от региона. Дополнительно проверят их техническое состояние, количество совершаемых операций и численность населения в зоне обслуживания.

Модернизация сельских почтовых отделений началась в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. Она предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удаленных территориях области. В обновленных отделениях можно подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.