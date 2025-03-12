Правдивые страницы истории: зверский расстрел жителей деревни Подгорье в Дедовичском районе

15:46, 12 марта 2025, ПАИ

Важность сохранения исторической правды и противодействие фальсификации страниц истории на протяжении уже многих лет остается одним из важнейших направлений государственной политики в России и в Псковской области в частности. В год 80-летия Великой Победы как никогда важно напомнить о реальных фактах Великой Отечественной войны, проверенных и основанных на показаниях очевидцев и документах. Псковское агентство информации совместно с Государственным архивом Псковской области открывает проект «Правдивые страницы истории». В рамках проекта будут приводиться конкретные факты, свидетельства о происходившем на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

«12 марта 1943 г. в деревни Подгорье и Оклад Пожеревицкого района (ныне Дедовичский район Псковской области) прибыл немецкий карательный отряд, который учинил зверскую расправу над мирными жителями этих деревень. В тот день нацисты расстреляли 70 человек, 11 из которых сожгли заживо.

18 октября 1943 года карательный отряд расстрелял в д. Рои 30 мирных советских граждан.

19 марта 1945 г. комиссия по установлению и расследованию злодеяний, произведенных нацистскими захватчиками на территории Пожеревицкого района, признала виновниками этих зверств немецкий офицерский и рядовой состав карательных отрядов деревни Киверево Пожеревицкого района, как основной штаб всех карательных экспедиций немецких оккупантов».

Нашу историю не переписать!

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