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Общество

Пскович попытался скрыться от судебных приставов на чердаке, но был пойман

Судебные приставы Псковской области обнаружили должника по алиментам, который укрывался на чердаке, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Псковские приставы обнаружили должника по алиментам, который укрывался на чердаке. Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Житель Пскова, который задолжал свыше 500 тысяч рублей на содержание своей 12-летней дочери, пытался избежать встречи с сотрудниками службы судебных приставов, но был найден на чердаке частного дома.

Не имея официальной работы, мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов, несмотря на открытое исполнительное производство. Он не только не оказывал помощи своему ребенку, но и активно прятался от судебных приставов, рассказали в управлении.

Во время поисковых мероприятий сотрудники межрайонного отделения судебных приставов смогли установить местонахождение мужчины. На указанный адрес выехали судебный пристав-исполнитель и судебный пристав, обеспечивающий порядок в судах. При попытке задержания должник попытался скрыться на чердаке дома, но его план не сработал.

Мужчину доставили в отделение судебных приставов, где против него был составлен административный протокол. Суд рассмотрел материалы дела и вынес решение о назначении наказания в виде 40 часов обязательных работ.

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