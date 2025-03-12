Несанкционированную свалку устранят в Великолукском районе после вмешательства прокуратуры

17:35, 12 марта 2025, ПАИ

Природоохранная прокуратура обязала устранить несанкционированную свалку в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Северо-Западу провело проверку и установило, что в Лычевской волости расположена несанкционированная свалка бытового и строительного мусора.

«Очаговые несанкционированные свалки образованы из твёрдых коммунальных отходов и строительных отходов, а также ила избыточного биологических очистных сооружений, хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Общая площадь свалки составляет 9931,3 квадратных метра, поэтому природоохранная прокуратура направила иск с требованием арендатора убрать мусор. Отметим, что устранение нарушений поставлено на контроль спецпрокурора.