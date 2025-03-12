Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН

Торжественное построение личного состава с участием руководства и ветеранов состоялось на плацу Псковского филиала Университета ФСИН России сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

Сегодня в России отмечают день работника уголовно-исполнительной системы.

Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского университета ФСИН России

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев выразил искреннюю благодарность ветеранам за их вклад в развитие пенитенциарной системы, а также в формирование гражданских и профессиональных качеств молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы. Он также зачитал поздравительное письмо от начальника Университета ФСИН России Александра Вотинова.

  • Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
    Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России
  • Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
    Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России
  • Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
    Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России
  • Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
    Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России
  • Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
    Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России
  • Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
    Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России
  • Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
    Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России
  • Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
    Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России
  • Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
    Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России
  • Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
    Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России

Член совета ветеранов филиала Николай Богорев подчеркнул значимость работы нынешних сотрудников УИС и профессорско-преподавательского состава Псковского филиала Университета ФСИН России в подготовке квалифицированной смены и обеспечении надежного кадрового пополнения.

В связи с добросовестным выполнением служебных обязанностей лучшим сотрудникам и курсантам образовательной организации выразили благодарность от руководства филиала.

К памятнику в честь сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые погибли при исполнении своих обязанностей, была возложена гирлянда славы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 марта 2025

Первый укус клеща в 2025 году зарегистрирован в Псковской области
12 марта 2025

Погодные аномалии, смерчи и затяжная весна: Тала Нещадимова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
12 марта 2025

Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН
12 марта 2025

Ждать ли холодов: какая погода настигнет псковичей следующей зимой
12 марта 2025

Валентина Понизовская: Программа «Герои земли Псковской» – уникальная возможность продолжить служить Отечеству и дальше
12 марта 2025

Лето 2025 года вновь может принести в Псковскую область ураганы и смерчи
12 марта 2025

600 сетей сплели волонтёры из Дедовичского района для участников СВО
12 марта 2025

Команда ПсковГУ представила новую программу развития вуза «Приоритет-2030» в Минобрнауки России
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...