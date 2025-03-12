Торжественное награждение сотрудников состоялось в псковском университете ФСИН

17:49, 12 марта 2025, ПАИ

Торжественное построение личного состава с участием руководства и ветеранов состоялось на плацу Псковского филиала Университета ФСИН России сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

Сегодня в России отмечают день работника уголовно-исполнительной системы.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев выразил искреннюю благодарность ветеранам за их вклад в развитие пенитенциарной системы, а также в формирование гражданских и профессиональных качеств молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы. Он также зачитал поздравительное письмо от начальника Университета ФСИН России Александра Вотинова.



Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России



Фото: пресс-служба Псковского университета ФСИН России



















Член совета ветеранов филиала Николай Богорев подчеркнул значимость работы нынешних сотрудников УИС и профессорско-преподавательского состава Псковского филиала Университета ФСИН России в подготовке квалифицированной смены и обеспечении надежного кадрового пополнения.

В связи с добросовестным выполнением служебных обязанностей лучшим сотрудникам и курсантам образовательной организации выразили благодарность от руководства филиала.

К памятнику в честь сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые погибли при исполнении своих обязанностей, была возложена гирлянда славы.