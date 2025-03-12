Псковичи могут поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности
С 4 марта на Учи.ру стартует Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Об этом ПАИ сообщили в комитете по финансам Псковской области.
Принять в ней участие могут школьники с 1 по 11 классы.
Их ждут увлекательные, интерактивные задания. А по итогам – дипломы, грамоты и сертификаты для всех участников.
Зарегистрироваться и выполнить задания необходимо до 3 апреля.
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