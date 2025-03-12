Совместные социальные проекты и новые направления взаимодействия Михаил Ведерников обсудил с руководством банка ВТБ

21:28, 12 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 12 марта, провёл рабочую встречу с заместителем президента – председателя правления банка ВТБ Денисом Бортниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия правительства региона и финансовой организации, а также реализацию совместных проектов на территории региона.

«ВТБ – важный финансовый партнёр для Псковской области. С 2023 года количество клиентов банка увеличилось с 60 тысяч до 85 тысяч. Это хорошая динамика, но есть ещё над чем работать. В числе приоритетных направлений –поддержка малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Денис Бортников отметил, что банк работает в регионе уже 30 лет, занимает лидирующие позиции на рынке кредитования и привлечения средств клиентов. Он активно поддерживает развитие региональной экономики, особенно в сфере промышленности, строительства и сельского хозяйства.

«За всё это время мы постоянно увеличиваем показатели. Сейчас у нас есть множество разнообразных продуктов, которые мы готовы предложить и развивать в Псковской области», – сказал Денис Бортников.

Новый управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин рассказал о проведённых встречах с представителями областного правительства и исполнительных органов региона.

«Готов использовать свой опыт, знания и умения, чтобы быть полезным в Псковской области», – заверил Дмитрий Наумкин. Он также отметил, что настроен на конструктивный диалог с представителями власти и эффективную совместную работу в развитии бизнеса и сотрудничестве с бюджетными организациями.

В ходе встречи были обсуждены вопросы поддержки бизнеса в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, туризма и других. Банк уже реализовал ряд крупных инвестиционных проектов в различных областях.

Отдельно была рассмотрена тема сопровождения банком резидентов особой экономической зоны «Моглино». Например, ВТБ участвовал в создании воздухоразделительного завода по производству жидкого кислорода, азота и аргона в особой экономической зоне, который начал работу в 2022 году.

Михаил Ведерников предложил включить Дмитрия Наумкина в состав областного совета по инвестициям и наблюдательного совета ОЭЗ ППТ «Моглино». По итогам встречи было решено сохранить открытый и конструктивный формат совместной работы и развивать взаимодействие в ключевых для региона направлениях.