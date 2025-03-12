Cоветы по борьбе с весенней аллергией дала врач

21:55, 12 марта 2025, ПАИ

Способы справиться с аллергией в весенний период порекомендовала специалист по аллергологии из Научно-исследовательского клинического института детства Алёна Бондаренко в интервью «Радио 1».

Специалист подчеркнула, что людям, страдающим от аллергии, необходимо иметь при себе антигистаминные препараты. Алёена Бондаренко также отметила, что помимо симптоматического лечения существует аллергенспецифическая иммунотерапия, которая помогает организму «убедиться», что конкретный аллерген не представляет угрозы и не вызывает воспалительных реакций.

«Это патогенетическое лечение аллергии, но оно применимо не ко всем аллергенам», – пояснила эксперт.

Кроме того, Бондаренко отметила, что в некоторых случаях эффективным методом лечения аллергии является устранение аллергена, но это не всегда возможно. Она посоветовала использовать противопыльцевые сетки на окнах, устанавливать очистители воздуха с хепофильтрами, а также кондиционировать помещение без открытия окон. Также можно использовать назальные фильтры.