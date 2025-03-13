Более ста человек будут находиться на сцене во время исполнения оратории «Иван Грозный» в Пскове

23:39, 12 марта 2025, ПАИ

В рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоится исполнение оратории «Иван Грозный» Сергея Прокофьева в редакции Абрама Стасевича. Почему событие уникально, рассказал дирижёр Губернаторского симфонического оркестр Псковской области Алексей Репников в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«За час с небольшим расскажем историю жизни нашего великого князя, о его делах и победах, которые происходили в то время. Это грандиозная вещь. На сцене будет находиться более ста человек. Там же будут и сольные выступления, на сцене выступят солист Мариинского театра Юрий Лаптев и солистка Академической капеллы Санкт-Петерербурга», – отметил Алексей Репников.

Он также отметил, что музыка, которую исполнят на сцене БКЗ Псковской областной филармонии, понятная и доступная.

Алексей Репников призвал псковичей и гостей города погрузиться в эпоху Ивана Грозного через музыку, которая стала классикой мирового искусства, и посетить концерт 16 марта.

Видео с репетиции оратории «Иван Грозный» можно посмотреть здесь.