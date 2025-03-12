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Культура

Видео с репетиции оратории «Иван Грозный» показали псковичам

Видео с репетиции оратории «Иван Грозный» Сергея Прокофьева в редакции Абрама Стасевича, которую смогут услышать псковичи, опубликовала Театрально-концертная дирекция Псковской области в своём телеграм-канале.

Напомним, что произведение исполнят 16 марта в 18:00 в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова на площадке Псковской областной филармонии.

Отметим, что мероприятие будет проходить в рамках нацпроекта «Семья». Программу можно найти по ссылке.

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