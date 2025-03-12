Видео с репетиции оратории «Иван Грозный» показали псковичам

16:32, 12 марта 2025, ПАИ

Видео с репетиции оратории «Иван Грозный» Сергея Прокофьева в редакции Абрама Стасевича, которую смогут услышать псковичи, опубликовала Театрально-концертная дирекция Псковской области в своём телеграм-канале.

Напомним, что произведение исполнят 16 марта в 18:00 в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова на площадке Псковской областной филармонии.