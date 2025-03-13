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Общество

Судить о лете по сегодняшнему дню советует народный календарь

Память преподобного Василия Исповедника чтит православная церковь сегодня, 13 марта, пишет calend.ru.

В этот день было принято приносить домой сосновую ветку. Считалось, что она очистит воздух и даст здоровье всей семье. Кроме того, из сосновой хвои и веток готовили целебные настои.

Также на Василия лечили детей, которые болеют водянкой (овечьей одышкой) - мать укутывала ребенка в овчинный тулуп и клала возле порога, а отец загонял овец в избу, а потом выгонял на улицу. Крестьяне верили, что животные уносили с собой недуг.

В этот день следили и за погодой - дождь на Василия предрекает доброе лето. Кроме того, если края кругов снега, тающего вокруг деревьев, круты, то и весна будет крута, если пологи - то и весна протяжна.

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