Владимир Путин отметил 76-ю дивизию в числе лучших при освобождении территорий Курской области

07:39, 13 марта 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал в числе наиболее отличившихся в ходе освобождения территорий Курской области боевых соединений 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Об этом он заявил во время совещания с начальником Генерального штаба Вооружённых Сил России – первым заместителем Министра обороны Валерием Герасимовым в одном из пунктов управления Курской группировкой.

В рамках совещания Владимир Путин отметил подразделения, которые проявили себя наилучшим образом, среди которых - 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия.

Глава государства также выразил благодарность всему личному составу подразделений. «Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», - заключил Владимир Путин.