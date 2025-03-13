Около 50 новых камер фиксации правонарушений установлено на дорогах в Псковской области

08:00, 13 марта 2025, ПАИ

Развитие сети комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«У нас традиционно работают несколько видов камер. 113 камер - это фиксированные камеры фото- и видеофиксации. В январе 2025 года заключен двухгодичный контракт еще на 48 стационарных камер. Сейчас идут работы по отладке, уже в полном объеме выполнен монтаж этих 48 камер по новому контракту, с 3 марта идет тестовая передача данных в систему «Безопасный город», полностью завезены в систему «Паутина». Начнут они функционировать в полном объеме с 14 марта», - отметил Станислав стармолотов.

Помимо стационарных камер, в регионе размещены 33 камеры-передвижки - треноги и потоковые с «Парконом».

«Помимо этого на балансе у ГБУ «Псковавтодор» восемь стационарных камер. И семь нам безвозмездно передали федеральные коллеги. В итоге у нас получается всего 146 камер», - рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Кроме того, за счет сложившейся экономии по заключенному в 2025 году, будет установлено еще порядка 16 стационарных камер в Великих Луках, Пскове и на федеральной трассе. «Сейчас готовится конкурсная документация, и я думаю, что мы где-то, наверное, уже в апреле разместим, и к маю уже будет также заключен контракт, и будут выполнены эти работы», - заключил Станислав Стармолотов.