17-летний подросток пропал в Псковской области
17-летнего Ивана Бойкова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
12 марта он вышел из дома в Острове и не вернулся.
Ростом юноша 170 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, серые глаза.
Был одет в черную футболку, серые спортивные штаны, синие носки.
Особые приметы: плохо слышит.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
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