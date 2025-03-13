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Происшествия

17-летний подросток пропал в Псковской области

17-летнего Ивана Бойкова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

17-летний подросток пропал в Псковской области. Иллюстрация отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области

12 марта он вышел из дома в Острове и не вернулся.

Ростом юноша 170 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, серые глаза.

Был одет в черную футболку, серые спортивные штаны, синие носки.

Особые приметы: плохо слышит.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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