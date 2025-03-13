17-летний подросток пропал в Псковской области

08:18, 13 марта 2025, ПАИ

17-летнего Ивана Бойкова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

12 марта он вышел из дома в Острове и не вернулся.

Ростом юноша 170 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, серые глаза.

Был одет в черную футболку, серые спортивные штаны, синие носки.

Особые приметы: плохо слышит.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.