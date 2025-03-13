В Пскове росгвардейцы задержали автоугонщика

09:46, 13 марта 2025, ПАИ

12 марта в 22:35 в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя Пскова об угоне принадлежащего ему автомобиля ВАЗ 2107. Информация была передана экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», который находился на маршруте патрулирования.

Благодаря действиям росгвардейцев автомобиль удалось обнаружить на улице Госпитальной. Находившийся за рулём 24-летний гражданин задержан.

Для дальнейшего разбирательства пскович передан сотрудникам полиции.