Ни один человек не пострадал при пожарах в Псковской области за сутки

09:49, 13 марта 2025, ПАИ

Два пожара произошло за прошедшие сутки в Псковской области. На них никто не пострадал. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, в 13:30 поступило сообщение, что в здании на Октябрьском проспекте в Великих Луках произошло возгорание. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем.

Также ещё один пожар случился в деревне Ладыговщина Псковского района. Там загорелась хозпостройка. Причиной мог стать аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке.