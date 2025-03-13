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Происшествия

Ни один человек не пострадал при пожарах в Псковской области за сутки

Два пожара произошло за прошедшие сутки в Псковской области. На них никто не пострадал. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Два пожара произошло за прошедшие сутки в Псковской области. Фото: ПАИ

В частности, в 13:30 поступило сообщение, что в здании на Октябрьском проспекте в Великих Луках произошло возгорание. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем.

Также ещё один пожар случился в деревне Ладыговщина Псковского района. Там загорелась хозпостройка. Причиной мог стать аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке.

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