Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Администрация Пскова через суд добивается признания незаконной реконструкции магазина на улице Энтузиастов

Администрация Пскова через суд добивается признания незаконной реконструкции магазина на улице Энтузиастов, сообщили ПАИ в арбитражном суде Псковской области.

Фото предоставлено арбитражным судом Псковской области

Администрация обратилась в суд с иском к ООО «Союз-А», так как во время проверки выяснилось, что реконструкция нежилого здания магазина на улице Энтузиастов, 5а производилась без разрешения. Согласно акту проверки пристройка обладает признаками капитального строения.

Предварительное и судебное заседания назначены на 1 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Специальную технику привлекли к уборке Пскова после зимы
13 марта 2025

Генеральная уборка продолжается на улицах Пскова
13 марта 2025

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 14 марта
13 марта 2025

Бешеная енотовидная собака устроила смертельную драку с домашними животными в Себежском районе
13 марта 2025

16 стационарных камер фото- и видеофиксации установят в Псковской области
13 марта 2025

Почти 150 комплексов фото- и видеофиксации работает в Псковской области
13 марта 2025

Густой туман сохранится в Псковской области в первой половине дня
13 марта 2025

Бабушкины ушки находят грибники в псковских лесах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...