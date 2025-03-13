Администрация Пскова через суд добивается признания незаконной реконструкции магазина на улице Энтузиастов

10:04, 13 марта 2025, ПАИ

Администрация Пскова через суд добивается признания незаконной реконструкции магазина на улице Энтузиастов, сообщили ПАИ в арбитражном суде Псковской области.

Администрация обратилась в суд с иском к ООО «Союз-А», так как во время проверки выяснилось, что реконструкция нежилого здания магазина на улице Энтузиастов, 5а производилась без разрешения. Согласно акту проверки пристройка обладает признаками капитального строения.

Предварительное и судебное заседания назначены на 1 апреля.