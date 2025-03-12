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Культура

Экскурсию ​«Загляни в глаза» организует Псковский музей

22 марта в 12:00 в Картинной галерее Псковского музея пройдёт интерактивная экскурсия «Загляни в глаза», сообщили ПАИ организаторы.

Фото: Псковский музей

«От парсун XVIII века через классицизм, романтизм, реализм, модерн, авангард и соцреализм к нашим временам двигался портрет. Меняются выражения лиц, позы, фоны, социальное происхождение изображаемых и сами техники живописания. Портрет «размазывается», но всегда на портрете центром остается человек», - отметили в музее.

В финале пришедших ожидает задание на память и внимательность.

Обязательная предварительная запись. Телефон 8 8112 66 33 11.

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