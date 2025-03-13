Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 14 марта

10:44, 13 марта 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 14 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, местами небольшой, а по юго-востоку области ожидается дождь. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть ветер южных направлений со скоростью от семи до 12 метров в секунду, днем - западных направлений со скоростью от восьми 13 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов, по юго-востоку области ожидается от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление будет низким.