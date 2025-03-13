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Происшествия

Пять с половиной лет тюрьмы получил пскович за распространение фейков о российской армии

Жителя Пскова осудили за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

5,5 лет тюрьмы получил пскович за распространение фейков о российской армии. Фото: ПАИ

Мужчина обвиняется в совершении преступления по пунктам «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а равно содержащей данные об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти и ненависти и вражды в отношении социальной группы).

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Псковский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также пскович будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на 3 года.

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