Подозреваемого в краже алкоголя и продуктов псковича задержали росгвардейцы
Псковича, который подозревается в краже алкоголя и продуктов из магазина, задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.
Сигнал тревоги поступил из магазина на улице Труда. Прибыв на место, сотрудники управления задержали 35-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты.
По факту хищения проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.
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