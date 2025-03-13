Подозреваемого в краже алкоголя и продуктов псковича задержали росгвардейцы

11:27, 13 марта 2025, ПАИ

Псковича, который подозревается в краже алкоголя и продуктов из магазина, задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Сигнал тревоги поступил из магазина на улице Труда. Прибыв на место, сотрудники управления задержали 35-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты.

По факту хищения проводится проверка, подчеркнули в ведомстве.