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Общество

В труппе Псковского театра появился новый актёр

В труппе Псковского театра появился новый актёр Александр Петровский, выпускник Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (2024). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

В студенческие годы был занят в спектаклях детской театральной мастерской Псковского театра драмы «Гвозди» «Что в конверте?» и «Не спать!», молодежного театра Nostos «loop/петля» и «Заводите часы». В дипломном спектакле Александра Суховского «Маленькие трагедии» в колледже искусств исполнил роли Дон Гуана, Ивана и Председателя. В 2023 году принял участие в лаборатории «Мо Янь феста» по китайской драматургии – исполнил роль в эскизе Ленары Гадельшиной «Пампушечный двор».

В начале 2024 года вошел в стажерскую группу при труппе Псковского театра драмы. С 11 марта 2025 года – артист труппы.

Александр Петровский уже занят в спектаклях театра «Влюбленные» и «Бовари», зрители также могли видеть его в детском спектакле «Пиратский Новый год». В эти дни актер репетирует роль в премьере «Каинова печать».

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