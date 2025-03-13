Председатель Псковской гордумы принял участие в заседании Союза представительных органов муниципалитетов РФ

11:52, 13 марта 2025, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко принял участие в заседании Координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ в Нарьян-Маре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, председатели Дум и Советов депутатов.

Заседание совета провел председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ, депутат Государственной Думы Олег Гарин.

Как отметил председатель ПГД Александр Гончаренко, участники мероприятия поделились опытом работы представительных органов муниципальных образований, обсудили лучшие муниципальные практики. На встрече обсуждалось участие муниципалитетов в реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».