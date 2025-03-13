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Суд обязал владельца Дома связи в Пскове отремонтировать крышу и фасад здания

Владельца Дома связи, расположенного на улице Советской в Пскове, обязали к сентябрю сделать ремонт крыши и фасада здания, следует из постановления Псковского городского суда.

Суд обязал владельца Дома связи в Пскове сделать ремонт крыши и фасада здания. Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Во время выездной проверки были выявлены нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, заключающихся в непринятии мер по ремонту фасадов здания. Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области составил протоколы об административном правонарушении в отношении трех собственников и законного владельца объекта культурного наследия «Дом связи».

Псковский городской суд привлек одного из собственников здания к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило. При этом остальные собственники объекта культурного наследия были привлечены к административной ответственности.

Также комитет обязал собственников и законного владельца Дома связи провести работы по ремонту кровли и фасадов здания до сентября 2025 года.

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