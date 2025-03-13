Преобразование в округа расширяет возможности по развитию муниципалитетов – Владимир Кузь

12:56, 13 марта 2025, ПАИ

Преобразование в округа расширяет возможности по развитию муниципалитетов, заявил в бедесе с корреспондентом ПАИ депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу № 7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

Напомним, Псковский район в феврале 2025 года, вместе с еще девятью муниципалитетами, был преобразован в округ и начал процедуру перехода на новую схему местного самоуправления.

Опыт ранее преобразованных муниципалитетов указывает на то, что решение о преобразовании в муниципальные округа является здравым и уже показало свою эффективность. При этом опасения, что местная власть станет от людей дальше, себя не оправдали, отметил Владимир Кузь.

«На жизнь людей, на их обращения в местные органы власти преобразование районов в муниципальные округа не повлияет, никоим образом не ухудшит. Напротив, обратная связь будет происходить быстрее, под контролем властей округа. И, конечно, на местах будут работать территориальные отделы: то есть власть на местах как была, так и будет», – отметил он.

«Еще один немаловажный момент – возможность муниципалитетов участвовать в национальных проектах. Например, в проекте «Формирование комфортной городской среды» есть четкое требование – могут участвовать только населенные пункты численностью не менее тысячи человек. Муниципальный округ – это уже больше тысячи человек, и он сам определяет, на какой территории можно делать те или иные работы по благоустройству. У волостей таких возможностей для привлечения федеральных средств не было», – объяснил Владимир Кузь.

Муниципальная реформа также положительно сказывается на содержании и ремонте дорог. «Мы неоднократно сталкивались по Псковскому и Гдовскому районам, когда трактор идёт, чистит муниципальную дорогу, заезжает в населённый пункт волости, поднимает лопату и сто метров проезжает, не чистит. Теперь такое будет невозможно: чистить будет везде», – сказал депутат. Содержание и ремонт всех дорог в округе будет полностью возложено на муниципалитет, подчеркнул Владимир Кузь.

Владимир Кузь напомнил, что главы волостей, при отсутствии должных ресурсов, вынуждены были быть одновременно «и юристами, и бухгалтерами, и законотворцами». «Они занимались всем тем, чем не должны заниматься. Занимались перепиской с прокуратурой, судами, бухгалтерской деятельностью. Это неправильно», – отметил он. Теперь эти обязанности перейдут к специалистам администрации округа.

«Главы волостей, большинство из которых в уже работающих муниципальных округах возглавили территориальные отделы, теперь спокойно занимаются именно хозяйственной деятельностью, работают на благо людей. То же самое произойдет и в Псковском районе», – заключил Владимир Кузь.

Все подробности о муниципальной реформе – в вопросах и ответах читайте здесь.