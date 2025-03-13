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Общество

Пропавший в Острове подросток найден живым

17-летний подросток, который пропал в Острове, найден живым. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – отмечается в сообщении.

Напомним, что молодой человек ушёл из дома 12 марта. До этого момента его местонахождение было неизвестно.

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