Пропавший в Острове подросток найден живым

13:13, 13 марта 2025, ПАИ

17-летний подросток, который пропал в Острове, найден живым. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – отмечается в сообщении.

Напомним, что молодой человек ушёл из дома 12 марта. До этого момента его местонахождение было неизвестно.