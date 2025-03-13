Пропавший в Острове подросток найден живым
17-летний подросток, который пропал в Острове, найден живым. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – отмечается в сообщении.
Напомним, что молодой человек ушёл из дома 12 марта. До этого момента его местонахождение было неизвестно.
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