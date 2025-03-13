Многодетную псковичку приговорили к обязательным работам за неуплату алиментов

14:13, 13 марта 2025, ПАИ

Многодетной матери из Пскова назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ по благоустройству города за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

53-летняя женщина задолжала своим малолетним детям более 1,5 миллиона рублей. Теперь, согласно судебному приказу, она будет выплачивать четверть своих доходов.

За время неуплаты сумма выросла, поэтому пристав-исполнитель возбудил административное производство по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание ребенка»).

«Если после отбытия наказания женщина не начнет исполнять свои обязательства и продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ей может грозить уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ», – подчеркнули в пресс-службе.