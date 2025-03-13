Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Многодетную псковичку приговорили к обязательным работам за неуплату алиментов

Многодетной матери из Пскова назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ по благоустройству города за неуплату алиментов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

53-летняя женщина задолжала своим малолетним детям более 1,5 миллиона рублей. Теперь, согласно судебному приказу, она будет выплачивать четверть своих доходов.

За время неуплаты сумма выросла, поэтому пристав-исполнитель возбудил административное производство по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание ребенка»).

«Если после отбытия наказания женщина не начнет исполнять свои обязательства и продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ей может грозить уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ», – подчеркнули в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Житель Палкинского района подозревается в убийстве собутыльника
13 марта 2025

Пять с половиной лет тюрьмы получил пскович за распространение фейков о российской армии
13 марта 2025

Ни один человек не пострадал при пожарах в Псковской области за сутки
13 марта 2025

17-летний подросток пропал в Псковской области
12 марта 2025

Пскович проведет десять месяцев в тюрьме за кражу шотландского виски
12 марта 2025

Нетрезвая пара на Renault Logan съехала в кювет в Новосокольническом районе
12 марта 2025

Около миллиона рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками
12 марта 2025

Пскович отправится в тюрьму за кражу оставленного около Мирожского монастыря велосипеда

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...