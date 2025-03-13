Серые цапли вернулись в Пушкинский заповедник с зимовки

14:25, 13 марта 2025, ПАИ

Утром 13 марта в Пушкинском заповеднике заметили серых цапель, вернувшихся домой с зимовки. Об этом сообщает музейная служба информации со ссылкой на научного сотрудника мемориальной усадьбы «Михайловское» Станислава Лебедева.

В музее-заповеднике напомнили, что колония серых цапель в псковских пушкинских местах – одна из самых больших и самых старых на северо-западе России. В удачные годы здесь насчитывают несколько десятков гнёзд. О древности этого птичьего поселения специалистам известно из церковных документов – исповедных росписей за 1740 год, в которых упоминается «Михайловской губы деревня Зуёво».

Старинное название сельца, которое сейчас весь мир знает как Михайловское, идёт от старого русского слова «зуи», которое и означает «серые цапли». Таким образом, специалисты со всем основанием утверждают, что птичья колония здесь существует уже несколько сотен лет. Насиженных мест птицы не оставили даже после того, как туристы стали приезжать в Пушкиногорье десятками, а потом и сотнями тысяч.

Сколько птиц вернулось в Михайловское нынешней весной, пока сказать трудно. Уточнить это будет возможно, когда птицы приведут в порядок гнёзда и сядут высиживать птенцов.