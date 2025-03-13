Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Серые цапли вернулись в Пушкинский заповедник с зимовки

Утром 13 марта в Пушкинском заповеднике заметили серых цапель, вернувшихся домой с зимовки. Об этом сообщает музейная служба информации со ссылкой на научного сотрудника мемориальной усадьбы «Михайловское» Станислава Лебедева.

В те же дни марта в прошлом году эту серую цаплю удалось запечатлеть сотруднику Пушкинского заповедника Алексею Михайлову. Фото из социальной сети

В музее-заповеднике напомнили, что колония серых цапель в псковских пушкинских местах – одна из самых больших и самых старых на северо-западе России. В удачные годы здесь насчитывают несколько десятков гнёзд. О древности этого птичьего поселения специалистам известно из церковных документов – исповедных росписей за 1740 год, в которых упоминается «Михайловской губы деревня Зуёво».

Старинное название сельца, которое сейчас весь мир знает как Михайловское, идёт от старого русского слова «зуи», которое и означает «серые цапли». Таким образом, специалисты со всем основанием утверждают, что птичья колония здесь существует уже несколько сотен лет. Насиженных мест птицы не оставили даже после того, как туристы стали приезжать в Пушкиногорье десятками, а потом и сотнями тысяч.

Сколько птиц вернулось в Михайловское нынешней весной, пока сказать трудно. Уточнить это будет возможно, когда птицы приведут в порядок гнёзда и сядут высиживать птенцов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Псковской областной противотуберкулёзной службе исполнилось 100 лет
13 марта 2025

Коллекция Изборского музея пополнилась семейным архивом фронтовика из Санкт-Петербурга
13 марта 2025

Где проверить клеща на инфекции, рассказали псковичам
13 марта 2025

Сильный снегопад обрушится на Псковскую область 14 марта
13 марта 2025

О комплексных кадастровых работах рассказывают в медиацентре ПАИ
13 марта 2025

Серые цапли вернулись в Пушкинский заповедник с зимовки
13 марта 2025

Юные стилисты и парикмахеры посоревновались в Великих Луках в рамках чемпионата «Профессионалы»
13 марта 2025

Суд обязал владельца Дома связи в Пскове отремонтировать крышу и фасад здания

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...