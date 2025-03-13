Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Палкинского района подозревается в убийстве собутыльника

Житель деревни Ермаково Палкинского района подозревается в убийстве собутыльника, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 9 марта обвиняемый пришёл в гости в дом к своему приятелю, во время застолья между мужчинами произошёл конфликт, во время которого гость взял кухонный нож и несколько раз ударил хозяина в спину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Житель Палкинского района подозревается в убийстве собутыльника
13 марта 2025

Пять с половиной лет тюрьмы получил пскович за распространение фейков о российской армии
13 марта 2025

Ни один человек не пострадал при пожарах в Псковской области за сутки
13 марта 2025

17-летний подросток пропал в Псковской области
12 марта 2025

Пскович проведет десять месяцев в тюрьме за кражу шотландского виски
12 марта 2025

Нетрезвая пара на Renault Logan съехала в кювет в Новосокольническом районе
12 марта 2025

Около миллиона рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками
12 марта 2025

Пскович отправится в тюрьму за кражу оставленного около Мирожского монастыря велосипеда

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...