Житель Палкинского района подозревается в убийстве собутыльника

15:09, 13 марта 2025, ПАИ

Житель деревни Ермаково Палкинского района подозревается в убийстве собутыльника, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 9 марта обвиняемый пришёл в гости в дом к своему приятелю, во время застолья между мужчинами произошёл конфликт, во время которого гость взял кухонный нож и несколько раз ударил хозяина в спину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.



Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.