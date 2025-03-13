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Общество

Сильный снегопад обрушится на Псковскую область 14 марта

О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сильный снегопад обрушится на Псковскую область 14 марта. Фото: ПАИ

«Утром 14 марта по Псковской области ожидаются сильные осадки: дождь, переходящий в мокрый снег и снег, с сохранением в первой половине дня 14 марта. Утром 14 марта, начиная с 7 до 10 часов по Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода», – отметили в ведомстве.

Псковичей призвали быть осторожными.

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