Сильный снегопад обрушится на Псковскую область 14 марта

15:16, 13 марта 2025, ПАИ

О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Утром 14 марта по Псковской области ожидаются сильные осадки: дождь, переходящий в мокрый снег и снег, с сохранением в первой половине дня 14 марта. Утром 14 марта, начиная с 7 до 10 часов по Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода», – отметили в ведомстве.

Псковичей призвали быть осторожными.