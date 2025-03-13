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Общество

Эндокринологическое отделение открылось в Псковской детской областной больнице

Эндокринологическое отделение открылось в Псковской детской областной клинической больнице, передаёт корреспондент ПАИ.

Олег Соловьёв. Фото здесь и далее: ПАИ

«Это очень нужное подразделение, особенно в структуре областной клинической больницы. Есть тенденция на увеличение количества детей, которые имеют патологию эндокринной системы. Их с каждым годом становится всё больше. И для этого, конечно, требуются отдельные ресурсы», – объяснил исполняющий обязанности заведующего детским эндокринологическим отделением больницы Олег Соловьёв.

Основной поток пациентов отделения – это дети, имеющие сахарный диабет. Каждому из них нужно уделять особое внимание, уточнил и. о. заведующего.

«Отслеживать состояние детей нужно 24 часа в сутки – бывают такие случаи, когда потребуется помощь в любое время дня и ночи. Например, когда у ребёнка развивается гипогликемическое состояние, которое сопровождается низким уровнем сахара, или, наоборот, гипергликемия, когда сахар выходит за пределы. Нужно сиюминутно принимать решения, чтобы не было ухудшения состояния», – пояснил Олег Соловьёв.

Отделение проводит все соответствующие процедуры по работе с патологиями, а также реабилитацию и физиопроцедуры для детей. Кроме того, здесь организуют Школу сахарного диабета. На данный момент в отделении десять коек. В будущем, по словам Олега Соловьёва, планируется увеличение их числа. С открытием отделения количество коечных мест увеличилось в два раза, уточнил он.

Надежда Разымягина

Об особенностях работы в отделении также рассказала старшая медсестра Надежда Разымягина. Детям назначают специальную диету, согласно которой им прописывают питание и инсулинотерапию. Всё это находится под строгим наблюдением врача, уточнила она.

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