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Общество

Канализационный коллектор отремонтируют на Запсковье в этом году

Канализационный коллектор отремонтируют на Запсковье в этом году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Коллектор обслуживает дома на улицах Алтаева и Новосёлов на Запсковье, уточнил он.

«В рамках работ, реализуемых по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланировано увеличение пропускной способности труб», – заключил губернатор.

Напомним, что сейчас в Пскове идёт ремонт коллектора на улице Западной.

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