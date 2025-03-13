Канализационный коллектор отремонтируют на Запсковье в этом году
Канализационный коллектор отремонтируют на Запсковье в этом году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
Коллектор обслуживает дома на улицах Алтаева и Новосёлов на Запсковье, уточнил он.
«В рамках работ, реализуемых по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланировано увеличение пропускной способности труб», – заключил губернатор.
Напомним, что сейчас в Пскове идёт ремонт коллектора на улице Западной.
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