Александр Седунов: Крым – это уникальный и стратегически важный регион России

18:22, 13 марта 2025, ПАИ

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый подписали договор между Россией и Республикой Крым о принятии в состав России Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Воссоединение Крыма с Россией поддержали 96,77 % жителей Крыма и 95,6 % жителей Севастополя. Историческое значение воссоединения России с Крымом оценил кандидат исторических наук Александр Седунов.

«Это было важнейшим событием нашей современной истории, происходящей у нас на глазах. Исторически Крым стал важной частью Российского государства. В апреле 1783 года был подписан манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу», а Севастополь, основанный в 1784 году, превратился в главную военную базу на Чёрном море. Крым – это уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации, имеющий многонациональный состав населения. История и культурное многообразие определили особое место Крыма в России», – сказал Александр Седунов.

Он добавил, что в Крыму реализуются самые различные социально-экономические проекты обновления и создания современной инфраструктуры для жизни, развития и благоустройства территории. Эксперт привёл в пример историко-археологический парк «Херсонес Таврический»: идёт строительство музеев античности и Византии, христианства, Крыма, международного археологического комплекса, туристического и паломнического центров, кварталов с реконструкцией древнего облика Херсонеса.

«События 11-летней давности трудно переоценить. Владимир Путин, отмечая роль Крыма в истории нашей страны, сказал: «Крым ассоциируется в сознании российского гражданина и русского человека с героическими страницами нашей истории. Это и собственно период приобретения этих территорий Россией, это и героическая оборона, и взятие Крыма и Севастополя во время Второй мировой войны. Крым связан с русской историей, с русской литературой, с искусством, с царской семьёй. В общем, вся ткань российской истории так или иначе переплетена с Крымом», – заключил Александр Седунов.