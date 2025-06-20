Потрясающее позиционирование: губернатор Севастополя Михаил Развожаев – о Псковской области

22:12, 20 июня 2025, ПАИ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил возможности Псковской области, отметив высокий уровень брендинга и позиционирования региона. Об этом он заявил после подписания соглашение о сотрудничестве между правительством Севастополя и правительством Псковской области на площадке Петербургского экономического форума.

«У нас общие подходы к сохранению исторического наследия. Я был в Псковской области, был в знаменитых Печорах, где владыка Тихон вместе с Михаилом Юрьевичем очень долго занимались восстановлением памятников. Конечно, туристический потенциал, детский отдых, который может предоставить Севастополь ребятишкам из Псковской области по специальным программам, мы обязательно обсудим», – отметил Михаил Развожаев.

Он также подчеркнул, что взаимодействие регионов будет касаться реализации совместных проектов в туризме, экономике и гуманитарной сфере. «Когда был в Псковской области, меня поразили ярмарки, которые делают там ремесленники, различные региональные товары и продукты, которые выпускаются. Очень потрясающий брендинг, как всё позиционируется. Нам тоже есть чему поучиться. Обязательно будем в этом направлении работать, сотрудничать», – добавил Михаил Развожаев.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.