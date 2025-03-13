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Общество

Более 90 человек собрал муниципальный этап областного зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» в Печорском округе

Более 90 человек собрал муниципальный этап областного зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» в Печорском муниципальном округе. Борьба шла как в индивидуальном зачёте, так и в командном. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Соревнования проходили в следующих видах испытаний: наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за минуту), подтягивание на высокой перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу, бег на выносливость от одного до трёх километров.

Командное первенство определялось по наибольшей сумме очков, набранных десятью участниками команды. По итогам соревнований места распределились следующим образом: первое место завоевало МБОУ «Печорская гимназия», второе – МБОУ «ПСОШ N3», третье – МБОУ «ПЛГ». Четвёртое место заняло МБОУ «Лавровская гимназия». Лучший результат в личном первенстве показала Терёшина Анна.

По итогам соревнований будет сформирована команда Печорского муниципального округа для участия в областных соревнованиях, рассказали организаторы соревнований.

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