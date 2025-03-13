Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Территорию рынка в Пушкинских Горах планирует реконструировать инвестор

Инвестор планирует реконструировать территорию рынка в Пушкинских Горах. Подробности нового проекта на заседании совета по инвестициям рассказал инвестор, учредитель и гендиректор ООО «Пушкинские Горы» Данил Родионов.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Компания ранее уже реализовывала подобный проект в Идрице.

«Обоюдовыгодной целью проекта является создание удобной среды как для местных жителей, так и для предпринимателей, приезжих сельхозпроизводителей», – отметил Данил Родионов.

В качестве площадки для реализации проекта рассматриваются два земельных участка: для строительства новых торговых площадей и для благоустройства (заключены договоры аренды на пять лет без права выкупа).

Также компания готова взять на себя реализацию реконструкции площадки детского садика, которая обойдётся в сумму порядка 1,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что гостиничный спортивно-оздоровительный комплекс «5 озёр» построят в Гдовском муниципальном округе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 марта 2025

Швейное производство ООО «Кампотекс» модернизируют в Псковской области
13 марта 2025

Территорию рынка в Пушкинских Горах планирует реконструировать инвестор
13 марта 2025

Гостиничный спортивно-оздоровительный комплекс «5 озёр» построят в Гдовском муниципальном округе
13 марта 2025

В Югре стартовал первый Всероссийский Кубок защитников Отечества
13 марта 2025

Псковичей приглашают на курс православных лекций «Святитель Тихон, Патриарх Всероссийский»
13 марта 2025

Более 90 человек собрал муниципальный этап областного зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» в Печорском округе
13 марта 2025

Областные соревнования ПСО аварийно-спасательной службы прошли в Великих Луках
13 марта 2025

Более 130 социальных проектов финалистов Национальной премии «Наш вклад» доступны жителям Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...