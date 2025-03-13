Территорию рынка в Пушкинских Горах планирует реконструировать инвестор
Инвестор планирует реконструировать территорию рынка в Пушкинских Горах. Подробности нового проекта на заседании совета по инвестициям рассказал инвестор, учредитель и гендиректор ООО «Пушкинские Горы» Данил Родионов.
Компания ранее уже реализовывала подобный проект в Идрице.
«Обоюдовыгодной целью проекта является создание удобной среды как для местных жителей, так и для предпринимателей, приезжих сельхозпроизводителей», – отметил Данил Родионов.
В качестве площадки для реализации проекта рассматриваются два земельных участка: для строительства новых торговых площадей и для благоустройства (заключены договоры аренды на пять лет без права выкупа).
Также компания готова взять на себя реализацию реконструкции площадки детского садика, которая обойдётся в сумму порядка 1,4 миллиона рублей.
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