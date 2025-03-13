Территорию рынка в Пушкинских Горах планирует реконструировать инвестор

22:25, 13 марта 2025, ПАИ

Инвестор планирует реконструировать территорию рынка в Пушкинских Горах. Подробности нового проекта на заседании совета по инвестициям рассказал инвестор, учредитель и гендиректор ООО «Пушкинские Горы» Данил Родионов.

Компания ранее уже реализовывала подобный проект в Идрице.

«Обоюдовыгодной целью проекта является создание удобной среды как для местных жителей, так и для предпринимателей, приезжих сельхозпроизводителей», – отметил Данил Родионов.

В качестве площадки для реализации проекта рассматриваются два земельных участка: для строительства новых торговых площадей и для благоустройства (заключены договоры аренды на пять лет без права выкупа).

Также компания готова взять на себя реализацию реконструкции площадки детского садика, которая обойдётся в сумму порядка 1,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что гостиничный спортивно-оздоровительный комплекс «5 озёр» построят в Гдовском муниципальном округе.