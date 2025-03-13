Производственный комплекс для изготовления металлоформ для заводов ЖБИ модернизируют

22:59, 13 марта 2025, ПАИ

Производственный комплекс для изготовления металлоформ для заводов железобетонных изделий модернизируют. Подробности проекта на заседании совета по инвестициям озвучил индивидуальный предприниматель Валерий Багнюк.

«Что касается работы с фондом, в конце года мы смогли заявить наш проект увеличения производственных мощностей. Проект был поддержан. Общие инвестиции составили 94 миллиона, 73 из которых – заёмные, 22 – собственного участия. 93 миллиона из этих денежных средств уже освоены, и часть оборудования уже поставлена к нам на производственную площадку и начала работать», – сказал инвестор.

Он также отметил, что запланировано создание дополнительных рабочих мест на производстве для порядка 13 человек, планируемые дополнительные отчисления в областной бюджет – 9,5 миллиона рублей ежегодно.

Ранее сообщалось, что гостиничный спортивно-оздоровительный комплекс «5 озёр» построят в Гдовском муниципальном округе.