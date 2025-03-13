Производственный комплекс для изготовления металлоформ для заводов ЖБИ модернизируют
Производственный комплекс для изготовления металлоформ для заводов железобетонных изделий модернизируют. Подробности проекта на заседании совета по инвестициям озвучил индивидуальный предприниматель Валерий Багнюк.
«Что касается работы с фондом, в конце года мы смогли заявить наш проект увеличения производственных мощностей. Проект был поддержан. Общие инвестиции составили 94 миллиона, 73 из которых – заёмные, 22 – собственного участия. 93 миллиона из этих денежных средств уже освоены, и часть оборудования уже поставлена к нам на производственную площадку и начала работать», – сказал инвестор.
Он также отметил, что запланировано создание дополнительных рабочих мест на производстве для порядка 13 человек, планируемые дополнительные отчисления в областной бюджет – 9,5 миллиона рублей ежегодно.
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