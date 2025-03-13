Борис Елкин: Доброй традицией стало еженедельное награждение псковских ветеранов юбилейными медалями в честь 80-летия Победы

23:39, 13 марта 2025, ПАИ

Еженедельное награждение псковских ветеранов юбилейными медалями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне становится доброй традицией, заявил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина



Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина





«Сегодня встретился с тремя удивительными людьми. Все озвученные просьбы ветеранов принял к сведению, будем выполнять. Сделаем всё возможное, чтобы окружить заботой и вниманием тех, кто сражался за мирное небо над нашими головами», – сказал Борис Елкин.

Он отметил, что за спиной каждого ветерана непростая судьба, а биография каждого из них полна героизма и самоотдачи. Так, Виктор Иванов встретил Великую Победу на боевом посту в Каунасе. Участник боёв за освобождение Выборга Александр Осекин впоследствии стал мостостроителем. Партизан Сергей Иванов после войны начал трудовую деятельность на железной дороге, сначала помощником машиниста, а затем достиг должности локомотивного диспетчера.