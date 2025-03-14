МВД предупредило о рассылке мошенниками в Telegram сообщений о смерти знакомых

08:16, 14 марта 2025, ПАИ

Мошенники рассылают сообщения в мессенджере Telegram о смерти знакомых, эти сообщения содержат устанавливающие вредоносное программное обеспечение файлы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Рассылка содержит APK-файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения.

В МВД призвали к осторожности. «Проверяйте любую поступающую информацию», – советуют в УБК.