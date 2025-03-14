МВД предупредило о рассылке мошенниками в Telegram сообщений о смерти знакомых
Мошенники рассылают сообщения в мессенджере Telegram о смерти знакомых, эти сообщения содержат устанавливающие вредоносное программное обеспечение файлы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
Рассылка содержит APK-файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения.
В МВД призвали к осторожности. «Проверяйте любую поступающую информацию», – советуют в УБК.
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