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Происшествия

МВД предупредило о рассылке мошенниками в Telegram сообщений о смерти знакомых

Мошенники рассылают сообщения в мессенджере Telegram о смерти знакомых, эти сообщения содержат устанавливающие вредоносное программное обеспечение файлы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Рассылка содержит APK-файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения.

В МВД призвали к осторожности. «Проверяйте любую поступающую информацию», – советуют в УБК.

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