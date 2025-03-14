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Общество

ГАИ просит псковских водителей быть внимательнее на дорогах в связи с непогодой

В Псковской области наблюдается ухудшение погодных условий – дождь и мокрый снег. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть крайне осторожными на дорогах и внимательнее относиться к собственной безопасности.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию в условиях непогоды, а также придерживаться предписаний дорожных знаков. Также необходимо строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

Пешеходам советуют проявлять большую бдительность: осторожнее переходить дорогу, предварительно убедившись в собственной безопасности.

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