ГАИ просит псковских водителей быть внимательнее на дорогах в связи с непогодой

08:36, 14 марта 2025, ПАИ

В Псковской области наблюдается ухудшение погодных условий – дождь и мокрый снег. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть крайне осторожными на дорогах и внимательнее относиться к собственной безопасности.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию в условиях непогоды, а также придерживаться предписаний дорожных знаков. Также необходимо строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

Пешеходам советуют проявлять большую бдительность: осторожнее переходить дорогу, предварительно убедившись в собственной безопасности.