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Главный сигнал скорого увольнения сотрудника назвали менеджеры по персоналу из Пскова

Главный сигнал скорого увольнения сотрудника назвали менеджеры по персоналу из Пскова, сообщает сервис SuperJob.

Опытные HR-специалисты часто могут предугадать увольнение сотрудника еще до того, как он подаст официальное заявление, основываясь на косвенных признаках. Каждый третий из опрошенных кадровиков (33%) считает, что основным сигналом является потеря интереса к работе и безразличие. Каждый пятый (19%) отмечает, что у сотрудников, желающих уйти, снижается качество работы и наблюдается рассеянность. Апатию и пассивность выделяют 14%, а демонстрацию недовольства — 11%. Также 10% кадровиков замечают тревожность у таких работников. По мнению такого же числа респондентов, частые отпрашивания или дни, взятые за свой счет, могут свидетельствовать о намерении уволиться.

Среди других характерных признаков для тех, кто решил покинуть компанию, можно выделить отказ от общения и снижение продуктивности (по 7% голосов), непунктуальность, безынициативность и перекладывание обязанностей (по 6%). Пять процентов кадровиков считают подозрительными вопросы о количестве оставшихся дней отпуска. Четыре процента HR-менеджеров отмечают отстраненность и скрытность у сотрудников, решивших уволиться. Три процента ориентируются на слухи в коллективе, так как сослуживцы могут первыми уловить намерение коллеги уйти. Запросы справок и копий трудовой книжки могут иметь разные причины, однако каждый двадцатый кадровик считает такие обращения подозрительными. Также 3% связывают увольнение с частыми больничными и нежеланием общаться с руководством.

Среди других признаков, которые помогают заранее подготовиться к возможному уходу сотрудника, кадровики упоминают внезапную безответственность, игнорирование правил внутреннего трудового распорядка, нервные срывы и проявления высокомерия.

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