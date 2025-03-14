Сотрудница салона связи в Пскове отправится под суд за регистрацию сим-карты на вымышленного человека

09:43, 14 марта 2025, ПАИ

Управляющая салоном сотовой связи в Пскове из корыстных побуждений зарегистрировала сим-карту на вымышленное лицо. Таким образом, информация в базе данных сотового оператора перестала соответствовать реальности, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (Нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре РФ, правил доступа к указанным информации, информационным системам, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ, с использованием своего служебного положения).