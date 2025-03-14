Нагрудную икону патриарха Тихона впервые представят на выставке в Псковском музее

10:11, 14 марта 2025, ПАИ

В начале апреля в Псковском музее-заповеднике откроется новая выставка «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков». Выставочный проект будет посвящен 100-летию кончины иерарха. Одним из наиболее интересных экспонатов станет нагрудная иконка, которая, вероятнее всего, принадлежала патриарху Тихону и которой он благословил великую княгиню Елизавету Федоровну. Предмет будет представлен впервые, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

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«Патриарх Тихон и великая княгиня Елизавета Федоровна – это два имени, которые очень тесно связаны с историей Псковской земли. В 2015 году в фонды Псковского музея-заповедника поступила удивительная коллекция, переданная Ниной Молевой. В числе прочих предметов там была и эта иконка. Общеизвестно, что в мае 1918 года, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, святейший патриарх Тихон служил литургию в Марфо-Мариинской обители, а накануне довольно длительный период общался с великой княгиней Елизаветой Федоровной и, судя по всему, благословил ее на дальнейший жизненный путь своей нагрудной иконкой. Именно этот образ мы сейчас и видим перед собой», – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В тот день через полчаса после окончания богослужения великая княгиня была арестована, а образок впоследствии был найден в ее келье. На иконке изображен святитель Тихон Задонский, в честь которого было даровано имя патриарху Тихону при принятии монашества. Как отмечает Светлана Мельникова, этот образок – исключительно мужская вещь, которая только через Тихона могла попасть в келью княгини. Это открытие в процессе подготовки к выставке сделала начальник древлехранилища Псковского музея-заповедника Наталья Родникова.

Сам образок представляет собой небольшую овальную иконку, покрытую сплошным окладом с обеих сторон и заключенную в гладкую овальную рамку с неподвижным ушком. Рамка скрепляет лицевую и оборотную стороны оклада. Материал – серебро с позолотой. На иконке изображен святитель Тихон Задонский – русский православный епископ XVIII века и духовный писатель, с 1783 года насельник Задонского монастыря, где прожил до своей смерти в 1783 году. В Задонске он занимался богословскими исследованиями и писательской деятельностью и вел строгий аскетический образ жизни.

Святитель изображен в митре, с посохом – знаком епископского достоинства – в левой руке и панагией поверх омофора, правая же рука благословляет именословным благословением. Нимб гладкий. От нимба и всей фигуры святого расходятся рельефные лучи «сияния», которые составляют фон оклада. На обороте в рельефной штампованной рамке, состоящей из завитков и точек, в четыре строки текст 26-го псалма: «ГЪ ПРО//СВЕѢЩЕНЇЕ// МОЕ КОГО// УБОЮСѦ». Текст подчеркивает большую духовно-просветительскую деятельность святителя Тихона.

Оклад с мелкой тщательной проработкой деталей и использованием рельефа разной высоты для создания эффекта объема исполнен хорошим мастером. Слева располагается клеймо «84», которое обозначает пробу серебра, а также клеймо Московского окружного пробирного управления 1899–1908 годов с инициалами управляющего округом Ивана Лебедкина и именник неизвестного мастера «ТХ» в прямоугольном щитке.

Состояние образка на момент передачи в музей было плачевным – серебряные и позолоченные элементы оклада были в значительной степени загрязнены и окислены. Специалисты Псковского музея-заповедника провели реставрацию иконы. Учитывая особую значимость предмета, реставрационными мероприятиями руководила лично начальник отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Наталья Серова.