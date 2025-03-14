Новый выпуск программы Наталии Соколовой будет посвящён предотвращению ДТП с детьми
Новый выпуск авторской программы уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» будет посвящен профилактике гибели детей на дороге. Он выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 марта, в 12:30.
Сколько детей погибло в ДТП в Псковской области этой зимой? Кто виноват в том, что дети не соблюдают ПДД на дороге? Кто подаёт им дурной пример?
Об этом Наталия Соколова расскажет сегодня в эфире на «Серебряном дожде».
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