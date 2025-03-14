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Трудоустройство участников СВО и молодёжи обсудили в Пскове

Трудоустройство участников СВО и молодежи обсудили на заседании трехсторонней комиссии, в которую вошли работодатели, профсоюзные активисты и представители администрации Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Во время мероприятия также был продлен срок действия трёхстороннего соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Пскове на 2022–2024 годы.

Подписи под документом поставили глава администрации города Пскова Борис Елкин, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и со стороны работодателей – президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

Также участники заседания рассмотрели вопросы социально-экономического положения города, состояние производственного травматизма и проведение специальной оценки условий труда на предприятиях и в организациях Пскова.

Кроме того, внимание комиссии привлекли борьба с теневой занятостью, плановые показатели диспансеризации, корпоративные меры поддержки семей с детьми.

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