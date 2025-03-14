Пскович предстал перед судом за то, что сбил женщину на пешеходном переходе

11:23, 14 марта 2025, ПАИ

Псковича осудили за то, что он сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

27 июня мужчина не уступил дорогу женщине, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Водитель не попытался снизить скорость и остановить автомобиль, поэтому наехал на пешехода. У женщины диагностировали перелом основания черепа.

В судебном заседании пскович полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и частично возместил моральный вред. Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на срок один год с лишением права управлять транспортом на 1,5 года.