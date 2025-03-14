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Общество

Снег и до -6 градусов прогнозируют в Псковской области 15 марта

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Снег и до -6 градусов прогнозируют в Псковской области 15 марта. Фото: ПАИ

Ночью местами синоптики прогнозируют небольшой снег, однако днем погода будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -1 до -6 градусов, днем ожидается от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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