Снег и до -6 градусов прогнозируют в Псковской области 15 марта
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами синоптики прогнозируют небольшой снег, однако днем погода будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -1 до -6 градусов, днем ожидается от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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