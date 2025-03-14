О росте числа пострадавших в ДТП детей-водителей в Псковской области заявила Наталия Соколова
Число несовершеннолетних пострадавших водителей увеличилось в Псковской области, рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова в очередном выпуске программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
В число пострадавших в ДТП малолетних водителей вошли мотоциклисты, велосипедисты и водители индивидуальных мобильных средств.
«Управление транспортным средством лицом, не достигшим возраста 18 лет, не имеющим водительских прав, недопустимо», – напомнила омбудсмен.
Кроме того, увеличилось число задержанных несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, которые находились за рулем родительских автомобилей, добавила она.
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